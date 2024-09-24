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        42 kişinin öldüğü sitenin arsasına, depremde yakınlarını kaybedenlerin talebiyle zemin etüdü yapıldı

        KAHRAMANMARAŞ'ta 6 Şubat depreminde Bad-ı Saba Konutları'nın yıkılması ve 42 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili davada, mahkeme kararıyla, arsada zemin etüdü yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 13:01 Güncelleme: 24.09.2024 - 13:05
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        42 kişinin öldüğü sitenin arsasına, depremde yakınlarını kaybedenlerin talebiyle zemin etüdü yapıldı
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        KAHRAMANMARAŞ'ta 6 Şubat depreminde Bad-ı Saba Konutları'nın yıkılması ve 42 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili davada, mahkeme kararıyla, arsada zemin etüdü yapıldı. Depremde yakınlarını kaybedenlerden Nuri Gülçin, mahkemeden zemin etüdü talep ettiklerini belirterek, "Depremde yıkıldığında bu binanın altından su çıktı. İnsanlar depremden kurtuldu ama suda boğularak vefat etti" dedi.

        Güneşevler Mahallesi Vezir Hoca Bulvarı'nda, depremden 8 ay önce yaşamın başladığı Bad-ı Saba Konutları'nın A ve C Blokları, 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkıldı. Depremde A Blok'ta 42 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi de yaralandı. İnşaat aşamasında olan C Blok'ta ise ölen ya da yaralanan olmadı. Bad-ı Saba Konutları'nın yıkılmasıyla ilgili açılan davaya bakan 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Haziran'da aldığı ara kararla, sitenin arsasının zemin etüdü yapılmasına karar verdi. Karar çerçevesinde mahkeme tarafından tayin edilen bilirkişi heyeti, hakim gözetiminde arsanın farklı noktalarında sondajlar yaptı. Zemin etüdü çalışmalarını binada yakınlarını kaybedenler de izledi. Sondaj çalışmalarında alınan numunelerin laboratuvarda gerekli testleri yapılıp incelenmesinin ardından hazırlanacak rapor mahkemeye gönderilecek.

        'İNŞAAT SIRASINDA SUYA RASTLANMADIĞINA DAİR RAPOR DÜZENLEMİŞLER'

        Binada 3 çocuğu ile annesini kaybeden Nuri Gülçin, mahkemenin zemin etüdü kararının çok önemli olduğunu söyledi. Bad-ı Saba Konutları'nın depremin ilk saniyelerinde yıkıldığını belirten Gülçin, "Bad-ı Saba Konutları, depremde yerle bir olmasıyla beraber enkaz altında kaldık. Kimi insan burada su altında kalarak, boğularak vefat etmişti. Bölgede 500-660 binanın içerisinde yıkılan tek binaydı. Mahkemeden zemine etüdü yapılmasını istedik. Mahkememiz de bunu olumlu görerek 40 metre sondaj yapılıp yer altı suyunun olup olmadığına ve zeminin güçlü olup olmadığına bakmak üzere, şu anda çalışma yapılmaktadır. İnşaat yapım aşamasında yapılan zemin etüt raporunda, bölgede yer altı suyuna rastlanılmadığını ve zeminin çok güçlü olduğuna dair rapor düzenlemişler. Burada su yoksa deprem anında yıkıldığında bu binanın altındaki çıkan su neydi? İnsanlar depremden kurtuldu ve suda boğuldu. Bunun hesabının sorulmasını ve gerekenin yapılmasını istiyoruz. Devletimize sonuna kadar güveniyoruz. Burada bu bina yıkılıyorsa bir sorumlu vardır ve bu sorumlunun en ağır bir şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

        1'İ TUTUKLU 10 KİŞİNİN 22 YIL 6'ŞAR AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

        Bad-ı Saba Konutları'nın yıkılmasıyla ilgili binanın müteahhidi aynı zamanda statik proje müellifi ve şantiye şefi olan tutuklu Şahin Avşaroğlu (53), kardeşi ve ortağı İsmail Avşaroğlu (50), mimari proje müellifi Hülya Kaptanoğlu (42), şantiye şefleri Ömer Faruk Tatarlı (29), Ali Enes Çakallıoğlu (29), zemin etüt raporu müellifi Lütfi Varol (42), statik proje uygulama ve denetçisi Hacı Kocabaş (58), mimari proje ve uygulama denetçileri Hasan Tümer (69) ve Alper Ömer Doğan (37) ile yapı denetim firması yetkilisi Ahmet Fatih Tekerek (42), 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

        Soruşturma aşamasında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden alınan 2 raporda, binanın yıkılmasıyla ilgili herhangi bir sorumlu bulunamazken, yargılama sürecinde mahkeme, Konya Teknik Üniversitesi'nden de yeni rapor istedi. Dava dosyasına giren bilirkişi raporunda, deprem sırasında binanın göçmesine, donatı detayları açısından inşası sırasında yeterli mühendislik hizmeti alamamış olmasının ve gerekli zemin iyileştirme çalışmaları yapılmadan yapının inşa edilmesinin neden olabileceği belirtildi.

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        Galeri
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