Bakan Kurum: Deprem bölgesinde 101 bin 254 konutumuzu teslim ettik

ÇEVRE,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bitirdiğimiz 101 bin 254 konutumuzun hem Kahramanmaraş hem de diğer illerimizde teslimlerini gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözler çerçevesinde inşallah yılsonu bu rakamı en az 200 bin konuta ulaştırma hedefimiz var" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta inşası devam eden ve tamamlanan deprem konutlarında incelemelerde bulundu. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve ilçe belediye başkanlarının da eşlik ettiği incelemelerde Bakan Kurum, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Depremlerin hemen ardından 332 bin konut ve iş yerinin yapımını başlattıklarını, son 3 ayda 11 ilde 60 bin yeni konutun daha yapımına başlandığını kaydeden Kurum, "Bu çerçevede bitirdiğimiz 101 bin 254 konutumuzun hem Kahramanmaraş hem de diğer illerimizde teslimlerini gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözler çerçevesinde inşallah yılsonu bu rakamı en az 200 bin konuta ulaştırma hedefimiz var. 2025 yılı sonu geldiğinde deprem bölgesinde 452 bin yeni konutumuzu, iş yerimizi vatandaşlarımıza sosyal donatılarıyla, okullarıyla, camisiyle, yeşil alanlarıyla, artık kaldırımdaki taşı dahi, buradaki detayı dahi, düşündüğümüz anlayışla çözüp, inşallah iki 2025 yılı sonuna kadar vatandaşlarımıza teslim etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

'153 BİN EMEKÇİ, İŞÇİ KARDEŞİMİZ HARIL HARIL GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR' Kahramanmaraş'ta teslim edilen, yapımları devam eden konut ve iş yeri sayılarını da paylaşan Bakan Murat Kurum, şunları söyledi: "Kahramanmaraş'ta da bu kapsamda şu ana kadar 20 bin 764 konutumuzun, iş yerlerimizin vatandaşımıza teslimlerini gerçekleştirdik ve 25 bin 772 konutumuzun inşası da gece gündüz devam etmektedir. Bu inşaatlarda şu an itibarıyla 153 bin emekçi, işçi kardeşimiz harıl harıl gece gündüz çalışmaktadır. Türkiye'nin hatta dünyanın en büyük şantiyeleri diyeceğimiz bu şantiyelerde bölgenin ihtiyaçları, bölgenin demografik yapısı, yine Kahramanmaraşlıların arzusu, isteği doğrultusunda projeler yapılmakta ve bu projeler hızlı bir şekilde buradaki istihdamı, üretimi Kahramanmaraş'ın deprem bölgesinin yeniden ayağa kalkması anlayışıyla yürütülmektedir. İnşallah bu hızla gittiğimizde yılsonuna kadar 11 bin 501 yeni konutumuzu daha Kahramanmaraşlı hemşerilerimize teslim etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

TARİHİ KAPALI ÇARŞI İÇİN İHALE SÜRECİ Bakan Kurum, "Bir taraftan tabii ki konutlarımızı yaparken diğer taraftan da tarihimizi, kültürümüzü, medeniyetimizi ön plana çıkaracak işleri yapacağımızın sözünü vermiştik. Bu kapsamda Kapalı Çarşı, bu manada Kahramanmaraş'ın, bölgemizin en önemli değeri, bize olan bir emanet. Bu emanete gözümüz gibi sahip çıkacağımızın sözünü vermiştik ve burada da Kapalı Çarşı'mızın ihalesini inşallah 140 dükkan, oradaki restorasyonlarıyla birlikte önümüzdeki hafta gerçekleştiriyoruz. Bir sonraki ziyaretimizde inşallah Kapalı Çarşı'nın yapım törenini yine Kahramanmaraşlı hemşerilerimizle birlikte başlatmış olacağız" dedi.