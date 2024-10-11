Depremde 48 kişinin öldüğü binanın müteahhidine 13 yıl 4 ay hapis

KAHRAMANMARAŞ’ta, depremde yıkılan 48 kişinin hayatını kaybettiği Serdarbey Apartmanı davasında tutuksuz müteahhit Ali Serdar Kazancı (52), ‘Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Şazibey Mahallesi’nde bulunan Serdarbey Apartmanı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ilk depremde yıkıldı ve enkaz altında kalan 48 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda 6 kolonun kesit açısından yetersiz olduğu, kolonların çoğunluğunun donatı alanı açısından yetersiz olduğu, binadaki 33 kirişte kesme güvenliğinin sağlanamadığı, bazı katlardaki kolonların boyutunun diğer katlardaki kolon boyutuyla devam etmemesi nedeniyle kolon düşey taşıyıcı sistem elamanlarında düşey süreksizlik oluştuğu tespit edilip, müteahhit Ali Serdar Kazancı’nın kusurlu olduğu belirtildi. Soruşturma sonunda müteahhit Ali Serdar Kazancı hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmalarda tutuksuz yargılanan sanık müteahhit Ali Serdar Kazancı suçlamaları reddetti. Dün görülen davanın karar duruşmasına avukatlar ile binada ölenlerin yakınları katıldı. Tutuksuz sanık müteahhit Ali Serdar Kazancı'nın katılmadığı duruşmada mağdurlar ve avukatları sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını, sanık avukatı ise müvekkilinin suçsuz olduğunu belirtip tahliyesini talep etti. Duruşma sonunda mahkeme heyeti, Ali Serdar Kazancı’yı ‘Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.