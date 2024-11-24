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        Kahramanmaraş'ta üzerine çatı düşen kişi öldü

        KAHRAMANMARAŞ'ta, fırtına nedeniyle uçan çatının üzerlerine düştüğü 2 kişiden 1'i öldü, diğeri yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 22:50 Güncelleme: 24.11.2024 - 22:55
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        Kahramanmaraş'ta üzerine çatı düşen kişi öldü
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        KAHRAMANMARAŞ’ta, fırtına nedeniyle uçan çatının üzerlerine düştüğü 2 kişiden 1’i öldü, diğeri yaralandı.

        Olay akşam saatlerinde canlı hayvan borsası civarında meydana geldi. İddiaya göre bir işyerinin çatısı şiddetli fırtına nedeniyle uçarak yoldaki Adem Çubuk ve üzerinden kimlik çıkmayan kişinin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından çatının altından çıkarılan 2 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Ambulansla hastaneye götürülen yaralılardan üzerinden kimlik çıkmayan kişi yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, Adem Çubuk’un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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