44 kişinin öldüğü site ile ilgili 2 kamu görevlisine 15'er yıla kadar hapis istemi

KAHRAMANMARAŞ'ta 6 Şubat'taki ilk depremde yıkılan, 44 kişinin hayatını kaybettiği Said Bey Sitesi ile ilgili Dulkadiroğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Arzu Özaydın (46) ve Müdür Yardımcısı Serap Binici (41) hakkında 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ilk depremde yıkılan 2 bloklu Said Bey Sitesi'nde 44 kişi hayatını kaybetti. Sitenin yıkılmasına ilişkin soruşturma aşamasında Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda Dulkadiroğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Arzu Özaydın ile Dulkadiroğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Yardımcısı Serap Binici 'tali' kusurlu bulundu.

SAVCILIK, SORUŞTURMA İZNİ İSTEDİ Bunun üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Dulkadiroğlu Kaymakamlığı'ndan kamu görevlileri için soruşturma izni istedi ancak kaymakamlık izin vermedi. Cumhuriyet Başsavcılığı, kaymakamlığın kararına itiraz etti. İtirazı inceleyen Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6'ncı İdari Dava Dairesi, kamu görevlileri hakkında soruşturma başlatmak için yeterli şüphe bulunduğu, bu nedenle kaymakamlığın kararının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle kamu görevliler hakkında soruşturma izni verdi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER İznin ardından Arzu Özaydın ile Serap Binici hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan Özaydın ve Binici, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirtti. Soruşturma sonunda Arzu Özaydın ve Serap Binici hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanıklar, 7 Mart'ta hakim karşısına çıkacak.