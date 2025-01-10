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        Kayalıklardan düşen avcı için arama çalışma başlatıldı

        KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde kayalıklardan düşen avcı İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 14:04 Güncelleme: 10.01.2025 - 14:10
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        Kayalıklardan düşen avcı için arama çalışma başlatıldı
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        KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde kayalıklardan düşen avcı İ.K. için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

        Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Sumaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İ.K., yanında 3 arkadaşı ile birlikte avlanmaya çıktı. Bir süre sonra İ.K., metrelerce yükseklikten uçuruma düştü. Durumu gören arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İ.K.'nin düştüğü bölgenin sarp olması nedeniyle ekipler, helikopter desteği istedi. Bölgeye Sağlık Bakanlığı'na bağlı helikopter ambulans gönderildi. Ekipler, arazi şartları ve olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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