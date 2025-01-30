Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        'Kocama' gerekçesiyle tahliye edilen müteahhide yakalama kararı

        KAHRAMANMARAŞ'ta, 150 kişinin hayatını kaybettiği ve 'Kocama' haline girdiğine dair sağlık raporu nedeniyle 13 gün önce tahliye edilen Palmiye Sitesi'nin müteahhitlerinden Hacı Mehmet Ersoy (81) hakkında, itiraz üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 18:24 Güncelleme: 30.01.2025 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Kocama' gerekçesiyle tahliye edilen müteahhide yakalama kararı
        ABONE OL

        KAHRAMANMARAŞ’ta, 150 kişinin hayatını kaybettiği ve ‘Kocama’ haline girdiğine dair sağlık raporu nedeniyle 13 gün önce tahliye edilen Palmiye Sitesi’nin müteahhitlerinden Hacı Mehmet Ersoy (81) hakkında, itiraz üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

        6 Şubat 2023’te meydana gelen ilk depremde yıkılması sonucu 150 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı Palmiye Sitesi’nin müteahhitlerinden Hacı Mehmet Ersoy, 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 2’nci duruşmasında tutuklandı. ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanan Ersoy, Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nden alınan ‘Kocama' haline girdiğine dair sağlık raporu üzerine 17 Ocak’ta Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edildi. Sitede annesi, babası ve kardeşini kaybeden İrem Türkmener Karslı, avukatı aracılığıyla bir üst mahkeme olan 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurup Hacı Mehmet Ersoy’un tahliye edilmesine itiraz etti.

        GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

        İtirazı değerlendiren mahkeme heyeti, Hacı Mehmet Ersoy’un duruşmada sırasında savunma yaparken SEGBİS görüntülerini inceleyip hastaneden alınan raporla karşılaştırarak değerlendirme yaptı. Değerlendirme sonunda Ersoy hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mahkeme heyeti, kararın gerekçesini de şöyle açıkladı:

        “Sanık hakkında Kahramanmaraş Necip Fazıl Hastanesi heyeti tarafından düzenlenen 10 Ocak 2025 tarihli rapor ve içeriği incelendiğinde, sanığa Ağustos 2024 tarihinde erken evre demans tanısı koyulduğu ve 10 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yapılan değerlendirmede ise orta evre demans ile uyumlu klinik şeklinde belirleme yapıldığı, ayrıca bulunduğu yeri, yemek yemeyi, tuvalete gitmeyi unuttuğu ve idrar ve dışkı kaçırdığı şeklinde tariflere yer verilmesine rağmen bu tariflerin sırf beyan üzerine raporda yer ettiğinin rapor içerik ve lafzından anlaşıldığı, dosya kapsamındaki SEGBİS görüntü kayıtları ve buna ilişkin dökümler incelendiğinde beyanları sırasında yer zaman oryantasyonunda bir noksanlığın görülmemesi ve izah edilen diğer hususlar da dikkate alındığında; gerek demansın aradan geçen yaklaşık 4 aylık süreçte evreleri arasında bu kadar hızlı ilerleyip ilerleyemeyeceği, gerekse de raporda belirtilen ve hükümlülere ilişkin bir düzenleme olan 5275 sayılı yasanın 105/A maddesindeki tarife göre alınacak bir raporun birden fazla branşın dahil olduğu ilgili adli tıp kurumu ihtisas dairesinden temin edilmesinin yahut onaylatılmasının adlı dava dosyasının mahiyeti gereği ve sanığın hukuki durumunun tayini noktasında mahkememizce gerekli görülmesi neticesinde ve nihayetinde sanık hakkındaki tutuklama kararının verildiği tarih ile mevcut hal arasındaki geçen sürede delil durumunda ve tutuklama gerekçesindeki şartlarda bir değişiklik bulunmadığından, bu aşamada tahliye kararına yönelik yapılan itirazın kabulüne, sanık Hacı Mehmet Ersoy hakkındaki bilinçli taksirle ölüme veya yaralamaya neden olma suçunun vasıf ve mahiyeti, SGK kayıtları, bilirkişi raporundaki mevcut kusur durumu ve müşteki beyanları gibi mevcut delil durumu, atılı suçu işlediğine dair somut delillerin bulunması, göz önüne alınarak hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına oy birliğiyle karar verildi.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Korkuluk parçaları araçlara saplandı!
        Korkuluk parçaları araçlara saplandı!
        30 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        30 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Suriye’de ismini Devlet Bahçeli’nin koyduğu Yeni Hayat Partisi kuruluyor
        Suriye’de ismini Devlet Bahçeli’nin koyduğu Yeni Hayat Partisi kuruluyor
        Galatasaray'dan Morata bombası!
        Galatasaray'dan Morata bombası!
        Türkiye Sigorta'da büyüme tahmini %40
        Türkiye Sigorta'da büyüme tahmini %40
        Nafaka düzenlemesi yolda: Evlilik süresine göre verilecek
        Nafaka düzenlemesi yolda: Evlilik süresine göre verilecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş play-off peşinde!
        Beşiktaş play-off peşinde!
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        MSB'den teğmenler açıklaması
        MSB'den teğmenler açıklaması
        "40 milyon abonede fiyat artışı olmayacak"
        "40 milyon abonede fiyat artışı olmayacak"
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        İklim değişikliği salmonella salgınlarını tetikleyebilir
        İklim değişikliği salmonella salgınlarını tetikleyebilir
        Genç kadın sevgilisinin evinde öldü!
        Genç kadın sevgilisinin evinde öldü!
        ‘The Odyssey’in galası Troya Müzesi’nde yapılsın
        ‘The Odyssey’in galası Troya Müzesi’nde yapılsın
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        "ABD'deki uçak kazasında uçakta Ruslar da vardı"
        "ABD'deki uçak kazasında uçakta Ruslar da vardı"
        İnşaat işçisinin kara kalem sevgisi!
        İnşaat işçisinin kara kalem sevgisi!
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber

        Benzer Haberler

        Türkiye'de e-ihracat 2024 yılında 6,4 milyar dolara yaklaştı
        Türkiye'de e-ihracat 2024 yılında 6,4 milyar dolara yaklaştı
        Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı
        Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı
        Depremlerde sağlık altyapısı zarar gören Kahramanmaraş'taki iki hastane da...
        Depremlerde sağlık altyapısı zarar gören Kahramanmaraş'taki iki hastane da...
        Kahramanmaraş'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Menengiç ve sumak yaprağı, besi hayvanlarının salgıladıkları metan emisyonu...
        Menengiç ve sumak yaprağı, besi hayvanlarının salgıladıkları metan emisyonu...
        Kahramanmaraş Valisi Ünlüer, "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"n...
        Kahramanmaraş Valisi Ünlüer, "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"n...