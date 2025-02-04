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        'Enkaz bebek' 2 yaşında

        KAHRAMANMARAŞ'ta 6 Şubat depremlerinde anne ve babasının öldüğü binadan sağ olarak çıkartılan ve hemşirelerin ismini bilmediği için alnına 'Enkaz bebek' yazdığı Fatma, 2 yaşına girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 10:39 Güncelleme: 04.02.2025 - 10:45
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        'Enkaz bebek' 2 yaşında
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        KAHRAMANMARAŞ’ta 6 Şubat depremlerinde anne ve babasının öldüğü binadan sağ olarak çıkartılan ve hemşirelerin ismini bilmediği için alnına ‘Enkaz bebek’ yazdığı Fatma, 2 yaşına girdi. Fatma’ya sahip çıkan amcası Muhammed Abid, onun kardeşinden kendisine kalan bir emanet olduğunu belirterek, “Bu çocuk benim evladım oldu” dedi.

        6 Şubat depremlerinde Hayrullah Mahallesi’nde yıkılan 5 katlı binada Suriyeli Ahmet ve Nediye Abid çifti hayatını kaybederken 2 aylık Fatma, ekipler tarafından sağ olarak kurtarıldı. Sağlık ekipleri ambulansa aldıkları minik kızın ismini bilmedikleri için alnına ‘Enkaz bebek’ yazdı ve ilk müdahalesinin ardından Cumhurbaşkanlığı uçağı ile Ankara’ya götürüldü.

        Etlik Şehir Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından amcası Muhammed Abid’e teslim edilen minik Fatma, şimdi 2 yaşında ve yeni ailesiyle mutlu bir yaşam sürüyor. 2’si kız, 3 çocuğu olan Muhammed ve Hetice Abid çifti, Fatma’nın yeni ailesi oldu. Kardeşiyle aynı zamanda bacanak olduklarını belirten Muhammed Abid, Fatma’nın 3 çocuğundan hiçbir farkı olmadığını söyledi.

        Depremden sonra hemen kardeşinin yaşadığı eve gittiğini ancak enkazla karşılaştığını ifade eden Abid, kardeşi ve eşinin cenazesini çıkardığını yeğeni Fatma’nın cenazesini ararken komşuların “Bebeği sağ olarak çıkartıp hastaneye götürdüler” sözüyle buruk bir mutluluk yaşadığını, cenazeleri defnettikten sonra yeğenini aramaya başladığını söyledi.

        ‘KARDEŞİM BİZE EMANET BIRAKTI’

        Fatma ile mutlu bir yaşam sürdüklerini belirten Muhammed Abid, “Çocuğu depremden 10 gün sonra 16 Şubat’ta buldum. Ankara’da aldım. Çocuğu kardeşim bize emanet bıraktı. O çocukla benim çocuklar arasında hiçbir fark yok, zaten benim çocuğum oldu. Hem ben hem hanımım hem de çocuklarım çok sevdi. Şükürler olsun çok mutlu yaşıyoruz. Benim çocuklar Fatma ile kardeşleri gibi onuyorlar, Allah’a şükür hiçbir sıkıntı yaşamıyorlar. Bu çocuk benim evladım oldu” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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