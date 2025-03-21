Kahramanmaraş'ta 115 kişiye mezar olan Penta Park Sitesi'nin sanığı: Depreme hiç suç yüklenmiyor

KAHRAMANMARAŞ'ta, depremde yıkılarak 115 kişinin hayatını kaybettiği Penta Park Sitesi sanıklarından tutuklu Mesut Başkır (78), duruşmadaki savunmasında, raporlarda hep inşaatı yapan kişilerinin suçlandığını belirterek, “Depreme hiç suç yüklenmiyor, bütün suç yapımcının” dedi.

Penta Park Sitesi’nin 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu 115 kişinin ölmesi, 7 kişinin de yaralanmasıyla ilgili Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 5’nci duruşması görüldü. Duruşmaya; 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisleri istenen inşaat şirketinin yetkilisi tutuklular Mesut Başkır, statik proje müellifi Özcan Çakmak (61) ve tutuksuz Metin Başkır (62) katıldı.

Duruşmada ilk olarak Mesut Başkır savunma yaptı. Suçsuz olduğunu belirten Başkır, ikinci raporu kabul etmediğini söyledi. Belediye tarafından mahkemeye gönderilen evrakların da ya davayla alakası olmadığını ya da eksik olduğunu öne süren Başkır, şunları söyledi:

“İkinci bilirkişi raporunda iddia edildiği gibi inşaatımız da kaçak ve yanlış yapılmış hiçbir imalat yoktur. İmar durumu ilk olarak 8 kat ve emsali de 2 olmasına rağmen 28 Nisan 1985 tarihli raporla belediye meclisince değişikliğe uğratılarak emsali yine 2 olarak kalması kaydıyla inşaat yapılabileceği ifade edilmiştir. Asrın felaketi olan depreme hiç suç yüklenmiyor. Cumhurbaşkanımız da ifade ederken bu depremi ‘Asrın depremi’ diyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımız ifade ederken 2000 yılı öncesi yapılmış binalar yapıldıkları tarihin deprem yönetmeliğine uygun yapılmış olsalar bile 7.5 şiddetinde bir depreme dayanmaları mümkün değildir diyor. Bizim yaptığımız bina da 2000 öncesi. Buna rağmen depreme hiç suç yüklenmiyor, bütün suç yapımcının.”

Özcan Çakmak ise proje tarihinin 1998 olduğunu ancak bilirkişi raporunda hesaplama ve modellemenin 2000 yılına göre yapıldığını, bunun da yanlış sonuç vereceğini söyledi. Siteyi depreme dayanıklı olarak inşa ettiklerini ifade eden Çakmak, suçsuz olduğunu belirtip tahliyesini talep etti.

Metin Başkır da Penta Park Sitesi’ni yapan şirketin muhasebe biriminde görev yaptığını, inşaatla hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi.