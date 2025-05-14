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        Kahramanmaraş'ta işçi servis minibüsü ile otomobil çarpıştı; 12 yaralı

        KAHRAMANMARAŞ'ta kavşakta işçi servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 09:53 Güncelleme: 14.05.2025 - 10:00
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        Kahramanmaraş'ta işçi servis minibüsü ile otomobil çarpıştı; 12 yaralı
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        KAHRAMANMARAŞ’ta kavşakta işçi servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 12 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Gayberli Mahallesi Orhan Sezal Bulvarı’nda meydana geldi. A.B.'nin kullandığı 46 S 0689 plakalı işçi taşıyan minibüs ile T.E.’nin kullandığı 46 H 0681 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. 10’u da devrilen minibüste olmak üzere 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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