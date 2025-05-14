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        Otomobiliyle drift yapan sürücüye 46 bin lira ceza

        KAHRAMANMARAŞ'ta otomobiliyle drift atan sürücüye trafik ekibi tarafından 46 bin 392 lira para idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 16:11 Güncelleme: 14.05.2025 - 16:15
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        Otomobiliyle drift yapan sürücüye 46 bin lira ceza
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        KAHRAMANMARAŞ’ta otomobiliyle drift atan sürücüye trafik ekibi tarafından 46 bin 392 lira para idari para cezası kesildi.

        Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Egemenlik Mahallesi’nde M.T.T., otomobiliyle drift attı. M.T.T.’nin drift görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerden plakasını tespit ettiği sürücü M.T.T.’ye 46 bin 392 lira idari para cezası uyguladı. Ekipler ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün el koyup aracını da 60 gün trafikten menetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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