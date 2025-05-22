Onikişubat ilçesi Ayşepınarı Mahallesi yakınındaki ormanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler; 5 arazöz, 4 tanker, 2 ilk müdahale aracı ve 4 iş makinesiyle alevlere müdahale etmeye başladı. Havadan da 5 helikopterin destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor.

KAHRAMANMARAŞ’ta orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin söndürme çalışmalarına, havadan da 5 helikopter ile destek veriliyor.

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