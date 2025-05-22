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        Kahramanmaraş'ta orman yangını

        KAHRAMANMARAŞ'ta orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 16:44 Güncelleme: 22.05.2025 - 16:45
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        Kahramanmaraş'ta orman yangını
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        KAHRAMANMARAŞ’ta orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin söndürme çalışmalarına, havadan da 5 helikopter ile destek veriliyor.

        Onikişubat ilçesi Ayşepınarı Mahallesi yakınındaki ormanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler; 5 arazöz, 4 tanker, 2 ilk müdahale aracı ve 4 iş makinesiyle alevlere müdahale etmeye başladı. Havadan da 5 helikopterin destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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