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        Kahramanmaraş'ta otomobiller çarpıştı; baba ve kızı öldü

        KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada Salih Özer (52) ile kızı Nisa Özer (11) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 14:18 Güncelleme: 05.06.2025 - 14:20
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        Kahramanmaraş'ta otomobiller çarpıştı; baba ve kızı öldü
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        KAHRAMANMARAŞ’ın Elbistan ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada Salih Özer (52) ile kızı Nisa Özer (11) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Elbistan'ın Çoğulhan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Salih Özer yönetimindeki 46 AGG 519 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi belirlenemeyen 46 D 7700 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada Salih Özer ile kızı Nisa Özer hayatını kaybederken, eşi Ülger Özer ile diğer araç sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Salih Özer ve kızı Nisa Özer’in cenazeleri ise yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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