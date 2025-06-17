İş makinesi operatörü, yıktığı binanın altında kalıp, hayatını kaybetti (3)

BİNANINYIKILMASI KAMERADA

Kahramanmaraş’ta iş makinesi operatörü Ömürcan Akyürek’in enkaz altında kalma anı MOBESE’ye yansıdı. Görüntülerde, Ömürcan Akyürek iş makinesiyle binayı yıkmaya çalışırken, bina bir anda bina öne doğru yıkılıyor ve enkaz operatörün üzerine düşüyor. Binanın yıkılmasıyla da etrafı toz- duman kaplıyor.

BİLİRKİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

Öte yandan, Ömürcan Akyürek’in ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında başsavcılık tarafından 2 kişilik bilirkişi görevlendirildi. Bilirkişi, arama- kurtarma çalışmaları devam ederken olay yerine gelerek incelemelerine başladı.