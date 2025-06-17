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        İş makinesi operatörü, yıktığı binanın altında kalıp, hayatını kaybetti (3)

        BİNANINYIKILMASI KAMERADA Kahramanmaraş'ta iş makinesi operatörü Ömürcan Akyürek'in enkaz altında kalma anı MOBESE'ye yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 19:10 Güncelleme: 17.06.2025 - 19:15
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        İş makinesi operatörü, yıktığı binanın altında kalıp, hayatını kaybetti (3)
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        BİNANINYIKILMASI KAMERADA

        Kahramanmaraş’ta iş makinesi operatörü Ömürcan Akyürek’in enkaz altında kalma anı MOBESE’ye yansıdı. Görüntülerde, Ömürcan Akyürek iş makinesiyle binayı yıkmaya çalışırken, bina bir anda bina öne doğru yıkılıyor ve enkaz operatörün üzerine düşüyor. Binanın yıkılmasıyla da etrafı toz- duman kaplıyor.

        BİLİRKİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

        Öte yandan, Ömürcan Akyürek’in ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında başsavcılık tarafından 2 kişilik bilirkişi görevlendirildi. Bilirkişi, arama- kurtarma çalışmaları devam ederken olay yerine gelerek incelemelerine başladı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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