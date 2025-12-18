Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari yakalandı
Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 5 firari yakalandı.
Firariler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
