        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari yakalandı

        Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 08:56 Güncelleme: 18.12.2025 - 08:56
        Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari yakalandı
        Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 5 firari yakalandı.

        Firariler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

