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        Hafif ticari aracın sitenin bahçesine düştüğü kaza kamerada

        KAHRAMANMARAŞ'ta sitenin bahçesine düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 16:25 Güncelleme: 26.07.2025 - 16:30
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        Hafif ticari aracın sitenin bahçesine düştüğü kaza kamerada
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        KAHRAMANMARAŞ’ta sitenin bahçesine düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında Doğukent Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği46 BF 664 plakalı ticari araç bir sitenin bahçesine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla götürüldüğü hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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