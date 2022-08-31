Kahramanmaraş'ta "Şehrimi tanıyorum" projesi hayata geçirildi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince hazırlanan "Şehrimi tanıyorum projesi" kapsamında 60 kadından oluşan grup için kent gezisi düzenlendi.



Kent genelinde yaşayan ve özellikle sosyoekonomik durumu elverişli olmayan kadınlara yönelik hayata geçirilen proje ile ilk olarak Alpaslan Türkeş mesire alanı, Afşin Eshab-ı Kehf, Elbistan Pınarbaşı ve Ekinözü İçmeleri gezilecek.



Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, belediye hizmet binası önünde düzenlenen uğurlama töreninde, proje kapsamında yaklaşık 10 bin kadının şehrin tarihi ve turistik bölgelerini gezeceğini söyledi.



Güzergahların katılım sağlanan ilçelere göre değişiklik göstereceğini anlatan Güngör, "Tek tip gezi güzergah düzenlemiyoruz. Çünkü Onikişubat ve Dulkadiroğlu'nda yaşayan hemşerilerimiz diğer ilçeleri görmek istiyor. Diğer ilçelerdekilerde buraları görmek istiyor onun için isteğe bağlı bir güzergah çiziyoruz ama özellikle Kahramanmaraş'ımızın tarihi ve doğal güzelliklerini görmelerini arzu ediyorum." diye konuştu.



Güngör, projenin tamamlanmasının ardından şehirler arası gezi turları da düzenlenebileceğini sözlerine ekledi.







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