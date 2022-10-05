Kahramanmaraş'ta kırsal mahallelerde eğitim gören öğrenciler için gezi düzenlendi

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesindeki kırsal mahallelerde yaşayan ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik "sosyal uyumluluk etkinliği" kapsamında gezi düzenlendi.

Elbistan ilçesine getirilen öğrenciler, güne Ekinözü Kaymakam Abdulhamit Bağış'ın da katıldığı kahvaltı programıyla başladı.

Daha sonra öğrenciler, Elbistan Abdulhamid Han Pınarbaşı Mesire Alanı'nda oyun parkında gönüllerince eğlendi.

Elbistan Şehir Müzesi’ni de gezen öğrenciler, yetkililerden ilçenin tarihiyle ilgili bilgi aldı.

Ekinözü Kaymakamı Abdulhamit Bağış, gazetecilere, kırsal kesimde eğitim gören öğrencilerle zaman geçirmenin sevincini yaşadığını belirtti.

Bağış, çocukların sosyal etkinlik ve uyumlarını pekiştirmek adına bu tür etkinlikleri devam ettireceklerini aktardı.

Etkinliğe, Ekinözü İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sedat Yılmaz, Emniyet Amiri Bahadır Taphasan, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç ve ilgililer katıldı.

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