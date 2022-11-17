Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, Nurhak'ta yatırım çalışmalarını inceledi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Nurhak ilçesinde belediye yatırım ve çalışmalarını inceledi.

Güngör, Yenimahalle, Tatlar, Karşıyaka ve Kullar mahallelerinde yatırım çalışmaları ve ilçede yapımı devam eden atık su arıtma tesisini inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Tüm ilçelere hız kesmeden yatırım yaptıklarını belirten Güngör, ilçeleri sık sık ziyaret ederek ihtiyaçları tespit ettiklerini belirtti.

Atık su arıtma tesisinin kent için önemli bir yatırım olduğunu ifade eden Güngör, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ olarak şehrimizde hayata geçirdiğimiz içme suyu, kanalizasyon ve arıtma tesislerine 3 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Bu konuda kentimize pozitif ayrımcılık tanıyan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Şehrimiz için son derece büyük bir yatırım. Nurhak ilçemizde de atık su arıtma tesisini hayata geçiriyoruz. Tesisin inşası devam ediyor. Bu projemizin maliyeti toplamda 40 milyon lira. Nurhak için son derece önemli bir yatırım. Bu tesiste atık su arıtıldıktan sonra tarımda kullanılacak düzeye gelecek. Bu da en ileri teknolojilerin kullanıldığı anlamına geliyor. İnşallah en kısa sürede bu projemizi de tamamlayarak hizmete alacağız. İlçemize ve hemşerilerimize hayırlı olsun."

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