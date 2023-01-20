Çağlayancerit'te öğrencilerin karne sevinci

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde öğrenciler karne sevinci yaşadı.

İstiklal İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım töreninde Kaymakam Asım Özdemir, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Daha sonra karne dağıtımı yapan Özdemir, öğrencilerle tavsiyelerde bulunarak, öğretmenlere teşekkür etti.



İlçe protokol üyelerinin de katıldığı program, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.





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