Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahibi öğrencilere bot ve mont yardımı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde Ülkü Ocakları, "bir bot, bir mont" kampanyası kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere bot ve mont yardımı yapıldı.

Çağlayancerit Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Soner Toprak, gazetecilere, sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilerin yüreklerini ısıtmak istediklerini söyledi.

Hayırseverlerin desteğiyle soğuk kış aylarında giyecek bir mont bulamayan ihtiyaç sahibi çocukların yanında olabilmenin sevincini yaşadıklarını aktaran Toprak, "Özellikle ihtiyaç sahibi çocuklarımızın tespitinde bizlere desteğini esirgemeyen okul müdürlerimizin yardımı ilçe geneli köy okullarında öğrenim gören çocuklarımızdan oluşan 28 öğrencimize mont ve bot ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Toprak, Ülkü Ocakları olarak her bir çocuğu geleceğin teminatı olarak gördüklerini dile getirdi.

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