Muş Valisi Gündüzöz, Kahramanmaraş'ta arama kurtarma ekiplerini ziyaret etti

MUŞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine görevlendirilen Muş Valisi İlker Gündüzöz, enkazda çalışma yürüten ekiplerin çalışmalarını inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, depremin ardından bölgeye görevlendirilen Vali Gündüzöz, vali yardımcıları ve kaymakamlar ile Nurhak ilçesinde yıkılan binaların enkazında çalışma yürüten ekipleri ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Çalışmaları yakından takip eden Gündüzöz, yaptığı açıklamada, Muş ekibi olarak Nurhak ilçesinde sahada olduklarını belirtti.

Ekipte vali yardımcıları, kaymakamlar, Muş İl Özel İdaresi, Muş polisi ve jandarmasının yer aldığını aktaran Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Nurhak ilçesinde, temel hizmetlerin ve enkazlarda arama kurtarma faaliyetlerinin yapılması noktasında görev aldık. Önemli adımlar atıldı. Çadırlarımız kuruluyor. Deprem stresinin felaketi içinde bizi mutlu eden şeylerde oluyor. Sağ kurtardığımız vatandaşımız var. 105. saatte bir hanım kardeşimizi sağ olarak arama kurtarma ekibimiz Kullar Mahallesi'nde çıkardı. Bunlar mutluluk verici."

- Muşlu çocuklar, depremzedelere bebek ve kumbara gönderdi

"Ama bizi mutlu ve tebessüm ettiren başka şeylerde var, Muş'tan Yunus Emre Akın ve Nur Hilal Akın evlatlarımız oyuncaklarını bir mektupla buradaki kardeşlerine göndermişler." diyen Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Tüm ekibimize tebessüm ettiren güzel şeyler bunlar. Mektupta 'Kardeşlerim en sevdiğim oyuncağı sizlere gönderiyorum. Bu zaman birlik olma zamanı rabbim bir daha böyle felaketle yaşatmasın. Sizi çok seviyorum.' yazıyor. Sevgili Yunus Emre ve Hilal'ın gözlerinden öpüyoruz. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Başka bir Muşlu çocuğumuzda kumbarasını göndermiş. Kumbara dolu ve ağır. Emir Haktan göndermiş, Mektupta 'Ağabeyimle topladığımız harçlıklarımızı size hediye ediyoruz, dualarımız sizinle. Allah böyle bir felaketi bir daha yaşatmasın." yazıyor. Bu kumbara Nurhak'ı yavrularımıza dertlerine bir noktada olsa yardımcı olacak. Sağ olun çocuklar."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.