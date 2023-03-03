Depremde tüm camileri zarar gören Ekinözü ilçesinde çadır mescit kuruldu

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - İZZET MAZI/SİNAN DORUK - Büyüklükleri 7,7 ve 7,6 olan, 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın, tüm camilerinde hasar oluşan Ekinözü ilçesinde 500 kişilik çadır mescit oluşturuldu.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen ve 11 ili etkileyen depremlerde camileri kullanılamaz hale gelen ilçede Yesevi Hareketince, Marif Camisi'nin bahçesinde çadırdan 500 kişilik mescit kuruldu.

Büyük Birlik Partisinin kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun adı verilen çadır mescit, "Kuruluş Osman" dizisinin bazı oyuncularının da katılımıyla cuma namazıyla ibadete açıldı.

İlçe Müftü Vekili Abdullah Özkişi, AA muhabirine, yaşanan felaketin ardından ilçe merkezinde bulunan üç caminin de ağır hasar aldığını ve kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

İlçe Müftüsü Hasan Akman'ın depremlerin ardından yardım faaliyeti gerçekleştirdiği sırada kayarak düştüğünü ve ayağının kırıldığını anlatan Özkişi, "Camilerimizin kullanılamaz durumda olması nedeniyle mescit ihtiyacı oluştu. Yesevi Hareketi bu ihtiyacı karşılamayı üstlenmiş, Allah razı olsun. Cuma namazı öncesi mescidimizi dizayn ettik ve ilçe halkının hizmetine açtık. İlgilenen ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, Allah bu felaketi bir daha yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

Yesevi Hareketi Genel Başkanı Mahmut Cömert de depremin hemen ardından bölgeye ulaştıklarını, öncelikli olarak AFAD koordinesinde arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını belirtti.

Arama kurtarma faaliyetlerinin tamamlanmasıyla insani yardım koordinasyonu ve psikososyal destek çalışmalarına başladıklarını dile getiren Cömert, bu kapsamda 10 noktada lojistik çadır ve kriz merkezleri kurduklarını aktardı.

Cömert, devlet kurumlarıyla koordineli şekilde bölgenin ihtiyaçlarına cevap vermeye, yaralara bir nebze olsun merhem olmaya çalıştıklarına işaret ederek, "Ekinözü ilçesini ziyaretimizde Kaymakam bey ile yaptığımız istişare sonucu acil bir camiye ihtiyaç olduğu söylendi. Çok hızlı şekilde bu ihtiyaca cevap verebilmek adına hemen Ekinözü'nde Muhsin Yazıcıoğlu adına atfederek çadır mescidimizi açmış bulunuyoruz. İlk namazımızı eda ettik, Rabb'imize hamdolsun." dedi.

Cuma namazını kıldıran Yesevi Arama Kurtarma ekip lideri Neciyullah Kocabıyık da felaket sonrası geldikleri Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 9 kişiyi enkazdan kurtardıklarını söyledi.

Oyuncular Fatih Ayhan, Murat Boncuk ve Alpaslan Özmen ise ellerinden geldiği ölçüde depremzedelere destek ve moral olmak adına bölgeye geldiklerini, yaraların birlik ve beraberlik içinde sarılabileceğini kaydetti.​​​​​​​​​​​​

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