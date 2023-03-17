Depremlerde yıkıma uğrayan cadde ve ilçelerin isimleri konteyner kentte yaşatılıyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yıkımların ağır yaşandığı ilçe ve caddelerin isimleri konteyner ketteki sokaklara verildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin ardından AFAD'ın Karacasu Mahallesi'nde 347 konteynerden kurduğu geçici yaşam merkezindeki sokaklara, çok sayıda kaybın verildiği Trabzon Caddesi ile Afşin, Nurhak, Çağlayancerit, Elbistan, Andırın ilçelerinin isimleri konuldu.

Konteyner kentte yaşayan Musa Aydınlık, AA muhabirine, depremde evinin büyük hasar görmesi nedeniyle burada kaldığını söyledi.

Aydınlık, kendilerine yardım eden yetkililere teşekkür ederek, hayatın devam ettiğini ve yaşananları atlatmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Depremlerin, birçok tarihi, simge ve turistlik cadde ve sokaklara ciddi zarar verdiğine değinen Aydınlık, "Elbette tarihimize sahip çıkacağız. Devletimiz sokak ve caddelerimizin isimlerini yaşatmaya çalışıyor." dedi.

- "İnsan gururlanıyor, duygulanıyor"

Aydınlık, yaşamlarına bir şekilde devam ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Sokakların isimlerini burada görmek bizleri duygulandırıyor. Mesela Trabzon Caddesi. Biz oraya gidip her türlü ihtiyaçlarımızı giderirdik ama şimdi burası geçmişteki caddeye hiç benzemiyor. İsim olarak yaşatmaya çalışacağız. İnsan gururlanıyor, duygulanıyor."

Bekir Boz da kentin sokak ve caddelerinin isimlerinin yaşatılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Depremde evlerinin zarar gördüğünü aktaran Boz, "Böyle yapmaları çok güzel olmuş. Afşin, Çağlayancerit, Nurhak gibi isimler verildi. Vatandaşlarımızdan, hükümetimizden, devletimizden çok memnunuz. Çünkü bize sahip çıkıyorlar. Yemeğimizi suyumuzu veriyorlar." dedi.









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