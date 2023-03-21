Depremler Nurhak'ta yüzey kırıkları ve çökmelere neden oldu

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - DURMUŞ GENÇ - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen depremler, fay hattının üzerinde bulunan Nurhak ilçesinde ağır hasara neden oldu.

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine bağlı Barış, Gözpınar ve Değirmenkaya mahallelerinde 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, yüzey kırıkları, kayma ve çökmeler oluşturdu.

Çok sayıda evin yıkıldığı ilçede depremlerin etkileri dron ile görüntülendi.

Evlerin arasından geçen, tarım arazilerinde belirginleşen yüzey kırığı, sokakların bir bölümünün çökmesi ve dağdan kayaların kopmasıyla da kendisini gösteriyor.

Değirmenkaya Mahallesi sakinlerinden Ahmet Yüksel, AA muhabirine, böyle bir afet görmediğini, mahalledeki 100 evden 80'inin yıkıldığını söyledi.

Köyün altından 3 fay hattı geçtiğini öğrendiklerini anlatan Yüksel, "Evlerle yol arasında en az 2 metre kayma oluştu. Depremle birlikte bazı yerlerde 3 metre derinlik 2 metre genişlikte çökme ve kaymalar meydana geldi." dedi.

Deprem sırasında ayakta durmakta dahi güçlük çektiklerini, ağır hasar gören evden sürünerek çıktıklarını anlatan Yüksel, evleri yıkılan 2 akrabasının cenazelerine ulaşabildiklerini söyledi.

Hasan Şeker ise deprem sonrası 5 evin yoldan yaklaşık 2 metre ayrıldığını, buradaki 6 ev için yıkım kararı verildiğini, bölgede yaklaşık 40 evin daha yıkılacağını dile getirdi.

İkinci deprem gündüz yaşandığı için şanslı olduklarını belirten Şeker, "Deprem anında torunum ve eşim içerideydi, içeriye koştum. Eşime gelmesini söyledim ama sallandığı için gelemedi. Gidip salonun ortasından ikisini aldım. Sağ salim kurtulduk." dedi.

Deprem nedeniyle hayvanların da büyük korku yaşadığını anlatan Şeker, yeni doğan kuzularının anneleri besleyemediği için, eşeğinin de strese girerek yemek yemeyi kestiği için telef olduğunu ifade etti.





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