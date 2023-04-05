Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pampal'dan Savrun Fayı değerlendirmesi:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - İZZET MAZI/GAMZE NUR SARI - Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, Savrun Fayı'nın abartıldığı gibi 7 üzeri deprem üretme potansiyeli olduğunu düşünmediğini ancak bu konuda eldeki verilerin net konuşabilmek için yeterli olmadığını belirtti.

Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezinin de kurucu başkanı olan Prof. Dr. Süleyman Pampal ve ekibi, Göksun ve Andırın ilçelerinden geçen Savrun Fayı ve bileşenleri sayılabilecek fay hatlarında inceleme yürütüyor.

Pampal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğanşehir, Nurhak, Ekinözü ve Göksun'dan güneye doğru devam eden Çardak Fayı'nın kırılması ile meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremin çok yıkıcı bir etkide bulunduğunu belirterek, bahse konu fayın Savrun Fayı'nı yeniden gündeme getirdiğini söyledi.

Bu çerçevede ikinci depremi üreten fayın kuzeyine doğru Malatya civarı ve güneye doğru da Savrun bölgesinde kırılma ihtimali üzerinde birtakım spekülasyonların yapıldığını anlatan Pampal, şöyle konuştu:

"Bu doğal bir şey çünkü bu tür büyük depremlerden sonra depremi üreten fayın iki ucunda stres transferi oluşur ve iki ucun yırtılması, kırılması kolaylaşır. En kısa zamanda kırılması varsayılabilir. O çerçevede bu konuyla ilgili arkadaşlarımız birtakım görüşler öne sürdüler. Bizim de birtakım görüşlerimiz var çünkü biz bu bölgede uzun yıllar çalışmalar yaptık. Savrun Fayı'nı, özelliklerini, boyunu, yaşını biliyoruz. Bu depremde kırılma ihtimalinin ne kadar olduğunu tahmin edebiliyoruz ama bu Ankara'dan 'ne zaman kırılır, kaç büyüklüğünde deprem yaratır.' demekle çözülecek bir problem değil. O çerçevede buraya geldik."

Çalışmalar kapsamında bölgedeki irili ufaklı fayları, tipik yerleri, zarar gören yapıları gezdiklerini, Nurhak ve Ekinözü'nden başlayan Göksun'a kadar uzanan Çardak Fayı'nın nasıl kırıldığını izlediklerini belirten Pampal, çalışmalar sonucunda insanlara net bilgiler verebilmeyi umut ettiklerini dile getirdi.

Özellikle Savrun Fayı ile bileşenleri sayılabilecek fayları incelediklerini ifade eden Pampal, şöyle konuştu:

"Göksun'da 6'lık artçı oldu, güney ve batısında artçı aktivitesi son derecede yoğun. Yoğunlaşma var. Bu artçılar Göksun, Andırın, Kadirli ve Adana'da insanları ürkütüyor, maalesef evlerine girmekte zorlanmalarına yol açıyor. O nedenle bu çalışmayı bir an önce yapalım ve fayın nereye kadar kırıldığını ortaya çıkaralım ondan sonra net bilgilerle daha rahat yorum yapabiliriz diye geldik."

- "6-7 metrelik yatay, 2 metrenin üzerinde de düşey atımlar ölçtük"

Prof. Dr. Pampal, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini ancak bazı alanlarda yağışların etkisiyle fayları takip etmekte zorlandıklarını bildirdi.

Tüm zorluklara rağmen belli bir yol katettiklerini belirten Pampal, şöyle dedi:



"Göksun'un kırsal Arslanbey Çiftliği Mahallesi'nden Andırın ilçesi sınırlarına kadarki fayın bir bölümünün kırıldığını varsayabiliriz. Çardak Fayı'nın Savrun Fayı ile birleştiği kesim. Buraları izlemeye çalışıyoruz şu anda. Daha 2-3 gün burada çalışmalar yapacağız. Ondan sonra da bilgilerimizi netleştirip açıklamalarımızı yapacağız. Belirlediğimiz birkaç yere gittik 6-7 metrelik yatay, 2 metrenin üzerinde de düşey atımlar ölçtük. Bütün bu çalışmalarımızın sonucunda toplayacağımız bilgiler bize bu fayın nereden nereye kadar kırıldığını, kırılmamış kısmın ne kadar olduğunu, kırılma ihtimali ve kırılırsa kaç büyüklüğünde deprem ihtimalini yorumlamamıza, açıklamamıza yardımcı olacak çalışmalardır."

Pampal, vatandaşların endişelerini gidermek için çabaladıklarını ifade ederek, "İnşallah daha net veriler elde ederiz, ipuçları buluruz ve onlara, 'Tamam fay kırılmış, bitmiş, bundan sonra büyük deprem yok.' diyebiliriz. Bunun umudu içindeyiz ama şu anda net bir cevap vermemiz mümkün değil ama çok karamsar, kötümser olmadığımı söyleyebilirim. Zaten Savrun Fayı'nın kırılması o kadar kolay değil. Kabuk yapısı itibarıyla, bölgedeki formasyonların özellikleri nedeniyle öyle abartıldığı gibi 7 üzeri deprem üretme potansiyeli olduğunu düşünmüyorum ama bunu söylemek için de erken henüz." değerlendirmesinde bulundu.

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