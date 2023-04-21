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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Ekinözü'nde vatandaşlarla bayramlaştı:

AA

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Ekinözü'nde vatandaşlarla bayramlaştı:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, depremden etkilenen tüm iller için 3,4 milyar lira destek verdiklerini belirterek "Kahramanmaraş için ise 374 milyon lira destek verildi. Üzerine 1,4 milyar liralık yem desteğimizi de koyduğumuzda toplamda yaklaşık 5 milyara tekabül eden bir destek gerçekleşmiş oldu." dedi.

Bakan Kirişci, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Ekinözü ilçe merkezinde vatandaşlarla bayramlaştı.

Ekinözü Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda muhtarlar ve felaketzedelerle bir araya gelen Kirişci, ilçede depremde 11, il genelinde 12 bin 561 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.

Kirişci, Ekinözü'nün tarım ve hayvancılığın yoğun yapıldığı bir yer olduğunu işaret ederek deprem sürecinde üreticilere karşılıksız 16 bin ton yem dağıttıklarını bildirdi.

Yem desteğine sonrasında da devam ettiklerini dile getiren Kirişci, "1,4 milyar liralık 11 ilimiz için yem desteğimizi, bu sefer nakdi olarak gerçekleştirdik. Hayvanlarımızın veterinerlik hizmetleri almaları hususu da dahil olmak üzere, bu konulardaki hizmetlerimizi sürdürdük, sürdürüyoruz." diye konuştu.

Kirişci, depremden etkilen 11 ilde 8 bin 500 civarında büyükbaş, 70 binin üzerinde de küçükbaşın telef olduğunu anımsatarak mazot ve gübre desteğinde de bulunduklarını belirtti.

Depremden etkilenen 11 ildeki yardımları bu yıl için nakdîye çevirdiklerinin altını çizen Kirişci, "Depremden etkilenen tüm illerimiz için 3,4 milyar lira destek verdik. Kahramanmaraş için ise 374 milyon lira destek verildi. Üzerine 1,4 milyar liralık yem desteğimizi de koyduğumuzda toplamda yaklaşık 5 milyara tekabül eden bir destek gerçekleşmiş oldu." açıklamasında bulundu.

- Depremden 76 gün sonra köy evlerinin anahtar teslim töreni düzenlenecek

Kirişci, vatandaşın ısınma problemi yaşamaması için 65 bin tonun üzerinde odun desteği verdiklerine de aktararak şunları kaydetti:

"Bunları da yine aynı şekilde Tarım ve Orman Bakanlığının faaliyetleri olarak verdik. Dolayısıyla, devlet olarak büyük bir devletiz. Niye? Çünkü bu devletin sırtını dayadığı büyük bir millet var, aziz bir millet var. Bu milletle devlet bir araya geldiklerinde ne kadar başarılı olabileceklerini bu deprem münasebetiyle göstermiştir. Kolay değil. Bugün depremin 76'ncı günü. Biz, 76 gün sonra, yarın köy evlerinin vatandaşlara anahtar teslim törenini düzenliyor olacağız. Bütün ilçelerimizde, il merkezlerimizde de aynı şekilde bunları duyacaksınız. Çoğu, belki TOKİ'nin kendi konutları bile kısa sürede, inşallah bir yıla bile kalmadan tamamlanıyor olacak."

Kirişci, 14 milyon insanı etkileyen peş peşe iki deprem yaşandığını anımsattı. Bakan Kirişci bu sarsıntıların "tarihler yazılmaya başladığından bugüne coğrafyaların gördüğü en şiddetli deprem" olarak kayıtlara girdiğini aktardı.

Böyle bir depremin yaralarını ancak büyük devletlerin sarabileceğini vurgulayan Kirişci, "Bir mahşer günüydü o gün. Kimsenin, kimseye bir faydası yoktu. Herkes kendi derdine düşmüş, kendini kurtarma çabası içindeydi. Dolayısıyla bu zor şartlara rağmen, biz bu günlere geldik. Hamdolsun, şükür olsun. Bundan sonra da önümüzde inşallah güzel bir sezonu geçirip bir yılı doldurmadan kalıcı konutlarımıza da geçeceğiz." dedi.

Bakan Kirişci, ülkenin, Türkiye Yüzyılı ile şahlanacağını, bu yüzyılda Türkiye'nin milleti ile birlikte inşa edileceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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