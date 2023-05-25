Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Nurhak ilçesini ziyaret etti

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Bakan Kirişci, Kulular Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi, burada 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde kendilerine destek veren seçmenlere teşekkür etti.



28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tekrarlanacağını ifade eden Kirişci, "Ayın 28'inde 14 Mayıs'ta yapılan seçimin bir tekrarı gerekli hale geldi. Cumhurbaşkanımız yüzde 49,5'lik oy aldı. Yarım puan bir eksiğimiz var. Allah'ın izniyle 28 Mayıs'ta bunu çok çok yüksek oranlarla telafi etmiş olacağız. Karşı tarafın nasıl dağıldığını gördük. Tuzla buz oldular Maraş tabiriyle. Dağılan grubun içerisinde tabi ki onlara oy vermiş bu memleketle, bayrakla, ezanla, toprakla milletle bir problemi olmayanlara da siz hemşerilerimizin anlatması ve 28 Mayıs akşamı bu sevince hepimizin ortak olmasının sağlanması bizim elimizde." diye konuştu.

Kirişci, daha sonra ilçede devam eden çalışmalarla alakalı vatandaşları bilgilendirdi.

Daha sonra Tatlar Mahallesi'ni ziyaret eden Kirişci, burada partisinin seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti.

Programlara, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile ilgililer katıldı.









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