Kahramanmaraş'ta serinlemek için sulama kanalına giren 2 gençten biri boğuldu
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren 2 gençten biri yaşamını yitirdi.
Kızık Mahallesi Sersemli Camisi yakınlarında serinlemek için sulama kanalına giren Muhammed Seran İspir (17) ile Melih A. (15) bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
Çevredeki vatandaşlarca sudan çıkartılan Melih A. kaldırıldığı Andırın Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye, dalgıç ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından Muhammed Seran İspir'in cansız bedeni suya girdiği yere 1 kilometre mesafede bulundu.
Ceset, Andırın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.