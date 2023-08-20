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        Çağlayancerit'te YKS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 12:08
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        Çağlayancerit'te YKS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi
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        KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

        Çağlayancerit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Öztürk, Türkiye geneli başarı sıralamasına göre dereceye giren, öğrenci ve aileleri ile okul müdürlerini kabul etti.

        Öğrencilere hediyeler veren Öztürk, okul müdürlülerine de başarı belgesi verdi.

        Öğrencilerin kendilerini başarılarıyla gururlandırdıklarını ifade eden Öztürk, öğrencileri yetiştiren aileleri ve öğretmenlerine teşekkür etti.

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