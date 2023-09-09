Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        GÜNCELLEME 6 - Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon cenaze için toplanan kişilerin arasına daldı

        Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, freni boşalan kamyonun cenaze namazı için toplananlara çarpması sonucu 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 12:00 Güncelleme: 09.09.2023 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME 6 - Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon cenaze için toplanan kişilerin arasına daldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırsal Darıobası Mahallesi'ndeki Davut Avan'ın cenazesi için Kavaklı Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

        Törene katılmak için halkın toplandığı sırada, Kahramanmaraş-Andırın kara yolundan gelen hafriyat yüklü bir kamyon kalabalığın arasına daldı.

        Kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi.

        Freni boşaldığı belirtilen kamyonun çarpması sonucu yaralananların olduğu ifade edildi.

        Olay yerindeki bazı araçlarda da kaza nedeniyle hasar oluştuğu da kaydedildi.

        - 25 yaralıdan 18'i taburcu oldu

        Valilikten yapılan açıklamada, Andırın ilçesinde freni boşalan bir kamyonun, cenaze defnini gerçekleştiren vatandaşlara çarpması sonucu elim bir kaza meydana geldiği belirtilerek, "Elim kazada 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir." ifadeleri kullanıldı.

        Yaralı 25 kişiden 7'sinin hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, diğer yaralıların taburcu edildiği kaydedildi.

        Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

        - Şoför gözaltında

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki olaya ilişkin, "Olay vahameti açısından 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, olayın şüphelisi sürücü gözaltına alındı. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülüyor." dedi.

        - Cenazelerden 2'si toprağa verildi

        Kazada hayatını kaybeden Mustafa Güzeloğlu (65) ile Mustafa Peksoy'un (70) cenazesi işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.

        Güzeloğlu'nun cenazesi, kazada yaşamını yitirdiği Kırsal Darıobası Mahallesi'ndeki Kavaklı Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

        Cenazeye, Güzeloğlu'nun aile yakınlarının yanı sıra AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici ve Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan katıldı.

        Güzeloğlu'nun 5'i kız, 4'ü erkek olmak üzere 9 çocuğu olduğu öğrenildi.

        Peksoy'un cenazesi de Alanlı Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

        Cenazeye, Peksoy'un yakınları katıldı.

        Öte yandan kazaya karışan kamyon ve kazada hasar gören araçlar, olay yerinden vinçle kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fas'taki depremde can kaybı 1000'i aştı
        Fas'taki depremde can kaybı 1000'i aştı
        Fenerbahçe'de tarihi kongre
        Fenerbahçe'de tarihi kongre
        Çelik İzmir'de STK'larla buluştu
        Çelik İzmir'de STK'larla buluştu
        73 yaşındaki kadını darbettiler
        73 yaşındaki kadını darbettiler
        Kuvvetli rüzgarlar ve bir miktar yağmur
        Kuvvetli rüzgarlar ve bir miktar yağmur
        Sarıyer'de hüzün ve mutluluk aynı karede
        Sarıyer'de hüzün ve mutluluk aynı karede
        Abdullah Avcı gerçeği
        Abdullah Avcı gerçeği
        6 kişiye mezar oldu! O bungalovların yöneticisi tutuklandı
        6 kişiye mezar oldu! O bungalovların yöneticisi tutuklandı
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Kuzey Tunçelli dünya şampiyonu oldu
        Kuzey Tunçelli dünya şampiyonu oldu
        Okullarda 'ortak yazılı sınav' uygulanacak
        Okullarda 'ortak yazılı sınav' uygulanacak
        Kuntz hedef tahtasında! Adaylar...
        Kuntz hedef tahtasında! Adaylar...
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        Okullar açılıyor! Uzmanından öğretmenlere uyarılar
        Okullar açılıyor! Uzmanından öğretmenlere uyarılar
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        Aşkı sporcularda buldular
        Aşkı sporcularda buldular
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!

        Benzer Haberler

        Kamyon, cenaze namazına hazırlanan kalabalığın arasına daldı: 6 ölü, 24 yar...
        Kamyon, cenaze namazına hazırlanan kalabalığın arasına daldı: 6 ölü, 24 yar...
        Kamyon, cenaze namazına hazırlanan kalabalığın arasına daldı: 5 ölü, 25 yar...
        Kamyon, cenaze namazına hazırlanan kalabalığın arasına daldı: 5 ölü, 25 yar...
        Kamyon, cenaze namazına hazırlanan kalabalığın arasına daldı: 5 ölü, 25 yar...
        Kamyon, cenaze namazına hazırlanan kalabalığın arasına daldı: 5 ölü, 25 yar...
        Kahramanmaraş'ta kamyon, cenaze namazı kılanların arasına daldı; 5 ölü, 25...
        Kahramanmaraş'ta kamyon, cenaze namazı kılanların arasına daldı; 5 ölü, 25...
        Kahramanmaraş'ta kamyon, cenaze namazı kılanların arasına daldı; 3 ölü, 28...
        Kahramanmaraş'ta kamyon, cenaze namazı kılanların arasına daldı; 3 ölü, 28...
        Kahramanmaraş'ta kamyon, cenaze namazı kılanların arasına daldı; ölü ve yar...
        Kahramanmaraş'ta kamyon, cenaze namazı kılanların arasına daldı; ölü ve yar...