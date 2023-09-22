Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta devlet yurtları yeni akademik yıla hazırlanıyor

        TUNAHAN AKGÜN/GÖKHAN ÇALI - 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, afetin hemen ardından kente gelen güvenlik güçleri, arama kurtarma ve destek ekiplerine ev sahipliği yapan Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı yurtlar, yeni akademik yıla hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 11:07 Güncelleme: 22.09.2023 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta devlet yurtları yeni akademik yıla hazırlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        TUNAHAN AKGÜN/GÖKHAN ÇALI - 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, afetin hemen ardından kente gelen güvenlik güçleri, arama kurtarma ve destek ekiplerine ev sahipliği yapan Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı yurtlar, yeni akademik yıla hazırlanıyor.

        Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin hemen ardından Kahramanmaraş'a çeşitli illerden takviye olarak emniyet, sağlık, arama kurtarma ve çeşitli destek ekipleri geldi.

        Depremlerde hasar görmeyen GSB Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştirilen destek ekiplerinin kentteki görevlerinin sona ermesinin ardından yurtlarda bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı.

        11 bin 600 kişi olan kapasitesi, deprem sonrası 2 binanın ağır hasar görmesi sonucu 7 bin 600'e düşen yurtlar, kent merkezi ile Elbistan, Göksun ve Afşin ilçelerinde bulunuyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, AA muhabirine, deprem nedeniyle kentte bulunan bazı yurt binalarının ağır hasar gördüğünü söyledi.

        Binaları hasardan dolayı boşaltmak zorunda kaldıklarını ifade eden Boz, yurt kapasitelerinde 4 bine yakın bir düşüş yaşandığını belirtti.

        Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtların depremin hemen ardından hem devletin hem de depremzedelerin hizmetine açıldığını vurgulayan Boz, "Polis, AFAD görevlisi, sağlık çalışanı, hakim, savcı, kriminal şube personelleri, adli personeller, Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan şehrimize hasar tespiti için gelen destek ekipleri, kaymakamlarımız, vali yardımcılarımız ve valilerimize yurtlarımız ev sahipliği yaptı. Sadece merkezdeki yurdumuz değil, Elbistan ve Afşin'deki yurtlarımız da bu minvalde şehrimize hizmet etti." diye konuştu.

        - Az hasarlı yurtlar tamir ediliyor

        Destek ekiplerinin görevlerinin sona ermesi ve depremzedelerin de konteynerlere yerleştirilmesinin ardından hafif hasar alan yurt binalarında bakım ve onarım çalışmalarına başladıklarını anlatan Boz, yurtları yeni akademik döneme yetiştirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

        Boz, çalışmaların devam ettiğini ancak depremde ağır hasar gören yurt binaları nedeniyle kapasite eksikliği yaşadıklarını bildirerek, "Bununla alakalı da Bakanlığımız tarafından yurt çalışmamız devam ediyor. İnşallah tespit edilen yerlere modüler yurtlar yapıp şehrimizdeki yurt eksiğini kısa sürede tamamlamaya gayret ediyoruz. Bakanlığımız tarafından bir çalışma yürütülüyor." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Mail hesaplarını ele geçirdiler! 210 milyon TL'lik vurgun!
        Mail hesaplarını ele geçirdiler! 210 milyon TL'lik vurgun!
        Rekor değer! Tehlike altında
        Rekor değer! Tehlike altında
        8 ayda 36 milyonu aşkın turist!
        8 ayda 36 milyonu aşkın turist!
        Borsa İstanbul endekslerinde değişikliğe gidildi
        Borsa İstanbul endekslerinde değişikliğe gidildi
        Öldüresiye darp edip uçurumdan attılar!
        Öldüresiye darp edip uçurumdan attılar!
        MİT'ten Sincar'da operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        MİT'ten Sincar'da operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        "Rakipleri dize getiriyor"
        "Rakipleri dize getiriyor"
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        "Öpün elini!"
        "Öpün elini!"
        Çorum'daki Hattuşa'da yeni bir Hint-Avrupa dili keşfedildi
        Çorum'daki Hattuşa'da yeni bir Hint-Avrupa dili keşfedildi
        Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteriler
        Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteriler
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        Vale cinayeti soruşturmasında flaş gelişme!
        Vale cinayeti soruşturmasında flaş gelişme!
        "Stresli bir süreçti"
        "Stresli bir süreçti"
        Beşiktaş'ın stat sponsoru belli oldu!
        Beşiktaş'ın stat sponsoru belli oldu!
        Ayasofya Stadı hayali!
        Ayasofya Stadı hayali!
        İşçi alacaklarındaki erime yavaşladı
        İşçi alacaklarındaki erime yavaşladı
        Antarktika'daki deniz buzu seviyesi uzmanları neden endişelendiriyor?
        Antarktika'daki deniz buzu seviyesi uzmanları neden endişelendiriyor?

        Benzer Haberler

        Ezgi Apartmanı avukatı Biricik: Şüphelilerin yakalanmasını bekliyoruz
        Ezgi Apartmanı avukatı Biricik: Şüphelilerin yakalanmasını bekliyoruz
        Kahramanmaraş'ta iş makinesinin çarptığı işçi yaşamını yitirdi
        Kahramanmaraş'ta iş makinesinin çarptığı işçi yaşamını yitirdi
        Alzheimer hastaları "21 Eylül Dünya Alzheimer Günü"nde ziyaret edildi
        Alzheimer hastaları "21 Eylül Dünya Alzheimer Günü"nde ziyaret edildi
        Patlayıcı uzmanı kadın ağır hasarlı binaları dinamitle yıkıyor
        Patlayıcı uzmanı kadın ağır hasarlı binaları dinamitle yıkıyor
        Depremde yıkılan okul yerine konteyneri yapıldı; eğitim devam ediyor
        Depremde yıkılan okul yerine konteyneri yapıldı; eğitim devam ediyor
        Kahramanmaraş'ta "Aile Çalıştayı" düzenlendi
        Kahramanmaraş'ta "Aile Çalıştayı" düzenlendi