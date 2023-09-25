Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        AB tescilli "Çağlayancerit cevizi"nde rekolte genç fidanların yetişmesiyle artıyor

        TUNAHAN AKGÜN - Kahramanmaraş'ta ismini yetiştiği ilçeden alan, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaretli 11'inci ürünü olan "Çağlayancerit cevizi"nde rekolte genç fidanların yetişmesiyle artıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 11:38 Güncelleme: 25.09.2023 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        AB tescilli "Çağlayancerit cevizi"nde rekolte genç fidanların yetişmesiyle artıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        TUNAHAN AKGÜN - Kahramanmaraş'ta ismini yetiştiği ilçeden alan, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaretli 11'inci ürünü olan "Çağlayancerit cevizi"nde rekolte genç fidanların yetişmesiyle artıyor.

        Dağlık yapıya sahip Çağlayancerit ilçesinin önemli gelir kaynakları arasında yer alan cevizin hasadı sürüyor.

        Uzun sopa yardımıyla dalından indirilen cevizler, elde veya ceviz kavlatma makinelerinde yeşil kabuğundan ayrılarak kurutmaya alınıyor. Üreticiler tarafından evlerin damları veya düz alanlarda kurutulan cevizler, bir haftalık sürecin ardından hazır hale getiriliyor.

        Aroması, dolgun yapısı, yağ oranı gibi özellikleriyle dikkati çeken Çağlayancerit cevizinde bu yıl rekolte artışı bekleniyor.

        Çağlayancerit Ziraat Odası Başkanı Ömer Çedene, AA muhabirine, hem Türkiye hem de Avrupa Birliği coğrafi işareti bulunan cevizlerinin doymuş ve doymamış yağ oranları bakımından diğer cevizlerden farklı olduğunu söyledi.

        İlçede ceviz hasadının sürdüğünü, her geçen yıl rekoltede artış gözlendiğini dile getiren Çedene, şunları kaydetti:

        "Her geçen gün üretim artıyor çünkü yetişen genç fidanlarımız var. Bu yıl 12 bin ton ceviz rekoltesi bekliyoruz. Şu an Çağlayancerit'te kayıtlı olarak 30 bin dönüm ceviz bahçemiz var. Bir o kadar da kayıt dışı var. Kayıt dışı araziyle birlikte 50 bin dönüm ceviz ekili alan mevcut. Avrupa Birliği tescili, cevizimizin tanıtımını, kalitesini ve verimini arttırdı. Bu konuda memnunuz."

        Çedene, ceviz fiyatlarının geçen yıla oranla düşük olduğuna dikkati çekerek, işçi ve girdi maliyetlerinin artmasının çiftçileri olumsuz etkilediğini söyledi.

        Tüccar Ömer Çetinkaya da bu yıl mahsul ve hasadın bereketli olduğunu anlattı. Cevizin vücuda şifa kaynağı olduğunu dile getiren Çetinkaya, herkesin Çağlayancerit cevizini tatmasını istedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
        Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
        Çok gürültülü! İlk kez ölçüldü
        Çok gürültülü! İlk kez ölçüldü
        Yasak aşk cinayetinde "Pes" dedirten mesajlaşma!
        Yasak aşk cinayetinde "Pes" dedirten mesajlaşma!
        Nelsson out, Sanchez in!
        Nelsson out, Sanchez in!
        Açık kapı faciasında 'klimadan tasarruf' iddiası!
        Açık kapı faciasında 'klimadan tasarruf' iddiası!
        "Kulübedeki simyacı"
        "Kulübedeki simyacı"
        Sabancı & Talu aşkı
        Sabancı & Talu aşkı
        Yıkılmaz kale!
        Yıkılmaz kale!
        Çocukluk hayaliydi! Tüm parasını yatırdı...
        Çocukluk hayaliydi! Tüm parasını yatırdı...
        Sel bölünmüş Libya’yı birleştirir mi? Trablus Hükümeti ne diyor?
        Sel bölünmüş Libya’yı birleştirir mi? Trablus Hükümeti ne diyor?
        "Eris için yeni aşıya ihtiyaç var"
        "Eris için yeni aşıya ihtiyaç var"
        800 metre yükseklikten ağaçlık alana çakıldılar!
        800 metre yükseklikten ağaçlık alana çakıldılar!
        İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı! Can kayıpları ve yaralılar var!
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        İstihdam kan kaybediyor
        İstihdam kan kaybediyor
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"
        Karta sınır getiren tablo
        Karta sınır getiren tablo
        Ermenistan'da darbe girişimi
        Ermenistan'da darbe girişimi
        Marmara'da poyraz, doğuda yağmur var
        Marmara'da poyraz, doğuda yağmur var

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta 26 kişinin öldüğü binanın sorumlularının 22,5 yıl hapsi is...
        Kahramanmaraş'ta 26 kişinin öldüğü binanın sorumlularının 22,5 yıl hapsi is...
        Ebrar Sitesi'nde ölenleri yakınlarından bölgeyi imara açanlara tepki
        Ebrar Sitesi'nde ölenleri yakınlarından bölgeyi imara açanlara tepki
        FLAŞ
        FLAŞ
        FLAŞ
        FLAŞ
        Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Depremde hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için mevlit okutuldu
        Depremde hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için mevlit okutuldu