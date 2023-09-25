AB tescilli "Çağlayancerit cevizi"nde rekolte genç fidanların yetişmesiyle artıyor

TUNAHAN AKGÜN - Kahramanmaraş'ta ismini yetiştiği ilçeden alan, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaretli 11'inci ürünü olan "Çağlayancerit cevizi"nde rekolte genç fidanların yetişmesiyle artıyor.

Dağlık yapıya sahip Çağlayancerit ilçesinin önemli gelir kaynakları arasında yer alan cevizin hasadı sürüyor.

Uzun sopa yardımıyla dalından indirilen cevizler, elde veya ceviz kavlatma makinelerinde yeşil kabuğundan ayrılarak kurutmaya alınıyor. Üreticiler tarafından evlerin damları veya düz alanlarda kurutulan cevizler, bir haftalık sürecin ardından hazır hale getiriliyor.

Aroması, dolgun yapısı, yağ oranı gibi özellikleriyle dikkati çeken Çağlayancerit cevizinde bu yıl rekolte artışı bekleniyor.

Çağlayancerit Ziraat Odası Başkanı Ömer Çedene, AA muhabirine, hem Türkiye hem de Avrupa Birliği coğrafi işareti bulunan cevizlerinin doymuş ve doymamış yağ oranları bakımından diğer cevizlerden farklı olduğunu söyledi.

İlçede ceviz hasadının sürdüğünü, her geçen yıl rekoltede artış gözlendiğini dile getiren Çedene, şunları kaydetti:

"Her geçen gün üretim artıyor çünkü yetişen genç fidanlarımız var. Bu yıl 12 bin ton ceviz rekoltesi bekliyoruz. Şu an Çağlayancerit'te kayıtlı olarak 30 bin dönüm ceviz bahçemiz var. Bir o kadar da kayıt dışı var. Kayıt dışı araziyle birlikte 50 bin dönüm ceviz ekili alan mevcut. Avrupa Birliği tescili, cevizimizin tanıtımını, kalitesini ve verimini arttırdı. Bu konuda memnunuz."

Çedene, ceviz fiyatlarının geçen yıla oranla düşük olduğuna dikkati çekerek, işçi ve girdi maliyetlerinin artmasının çiftçileri olumsuz etkilediğini söyledi.

Tüccar Ömer Çetinkaya da bu yıl mahsul ve hasadın bereketli olduğunu anlattı. Cevizin vücuda şifa kaynağı olduğunu dile getiren Çetinkaya, herkesin Çağlayancerit cevizini tatmasını istedi.