Afşin'de ağır hasarlı binalardaki yıkım çalışmaları sürüyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Afşin'de, ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri kontrollü olarak devam ediyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Afşin'de, ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri kontrollü olarak devam ediyor.
İlçe merkezinde, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ağır hasar alan ve yıkım kararı verilen yapılar kontrollü şekilde yıkılıyor.
Bu kapsamda, ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi aldığı Dedebaba Mahallesindeki 4 bloktan oluşan 5 katlı iş merkezi yıkımı gerçekleştirildi.
Kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşınıyor.