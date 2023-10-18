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        Afşin'de güvenlik korucuları yemin ederek göreve başladı

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, 2 haftalık eğitimlerini tamamlayan güvenlik koruculara yemin ederek göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 12:37 Güncelleme: 18.10.2023 - 12:55
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        Afşin'de güvenlik korucuları yemin ederek göreve başladı
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        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, 2 haftalık eğitimlerini tamamlayan güvenlik koruculara yemin ederek göreve başladı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen törende, 5 güvenlik korucusu saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yemin etti.

        Afşin Kaymakamı Mehmet Naim Akgün, törende, son günlerde Türkiye'nin önemli kararların alındığı bir ülke olduğunu söyledi.

        Artık savunma pozisyonundan çıkılarak tamamıyla alan hakimiyeti ve alanda kontrolü sağlama üzerine bir politika güdüldüğünü anlatan Akgün, şunları kaydetti:

        "Bunu her alanda görmekteyiz. Özellikle artık uluslararası arenada da görmekteyiz. Hepinizin malumu basında ortaya çıkan haberlerde özellikle TCG Anadolu gibi, milli İHA'larımız gibi, SİHA'larımız gibi ulusal yatırımlarla birlikte Türkiye'nin uluslararası politikada ve jeopolitik dengelerde önemli bir güç unsuru olduğunu görüyoruz. Tabii bu kolay bir şey değil, yılların birikimi. Yıllardan gelen bir köklü unsur, köklü bir birikim. Tabii bu unsurların içerisinde de özellikle askeri teşkilat, kolluk kuvvetlerimizin içerisinde jandarma teşkilatı ayrı bir yer almakta. Ulusal görevlerinin yanı sıra yerelde de hem adli konular olsun, hem mülki konularda olsun, bizim gözümüz kulağımız. Tabii burada da en kadim olan güvenlik koruyuculuğu unsuru. Kırsalda devletin kılcal damarları olarak güvenliği teşhis eden unsurlar güvenlik koruyucularımız."

        Güvenlik korucularına tebrik eden Akgün, daha sonra yerli ve milli silahları inceledi.

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