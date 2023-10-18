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        Kahramanmaraş'ta yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 20:31 Güncelleme: 18.10.2023 - 20:59
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        Kahramanmaraş'ta yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
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        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

        Göksun- Kahramanmaraş seferini yapan Kamil Kaya idaresindeki 46 K 5030 plakalı yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak Arslanbey Çiftliği mevkisinde şarampole devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada ilk belirlemelere göre sürücü Kaya hayatını kaybederken araçtaki 10 kişi yaralandı.

        Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Öte yandan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kaza yerine gelerek yetkilerden bilgi aldı.

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