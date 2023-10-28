Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
İlçe merkezinde 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen yapılarda çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda polis ve zabıta ekipleri, Dedebaba Mahallesi, Atatürk Caddesi'ndeki ağır hasarlı binaların çevresinde önlem aldı.
İş makinesi yardımıyla yıkılan binanın enkazı kamyonlara yüklenerek döküm alanına taşındı.