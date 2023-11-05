Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Andırın'da Şehitler Anıtı ve Seyir Terası'nın açılışı yapıldı

        Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yapımı tamamlanan Şehitler Anıtı ve Seyir Terası açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 16:36 Güncelleme: 05.11.2023 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Andırın'da Şehitler Anıtı ve Seyir Terası'nın açılışı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yapımı tamamlanan Şehitler Anıtı ve Seyir Terası açılışı gerçekleştirildi.

        Andırın Belediyesi tarafından kente kazandırılan görüntüsüyle kaleyi andıran, içerisinde 39 Andırınlı şehidin resim ve bilgilerinin bulunduğu Şehitler Anıtı ve Seyir Terası'nın açılışı için tören düzenlendi.

        Törende konuşan Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.

        Kentin tarihi ve kültürüyle eşsiz bir yer olduğuna dikkati çeken Kirişci, ilçeye kazandırılan eserden ötürü emeği geçenlere teşekkür etti.

        29 Ekim'in ardından Türkiye'nin yeni bir yüzyıla girdiğini anlatan Kirişci, şöyle devam etti:

        "Bir yüzyıl başladı ve bu yüzyıla da Türkiye yüzyılı adını veriyoruz. Bu yüzyılda bizim daha kat edecek çok yolumuz var. Allah dünyamıza bir dirlik versin. Allah dünyamıza bir huzur versin. Allah İslam coğrafyası üzerindeki uyanışa son versin. Direnişe vesile kılsın. Uyku modunda ki Müslümanın bu haline son versin. Hepinize basiret versin, feraset versin. Zulmeden bugün için İsrail katil devletini de rabbim kahhar sıfatıyla kahrı perişan eylesin. Fakirimizin, fukaramızın, garibimizin, gurebamızın da rabbim yar ve yardımcısı olsun."

        Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan da alana gelen ziyaretçilerin şehitler için hem dua edecekleri hem de kenti seyredecekleri bir mekan oluşturduklarını ifade etti.

        Şehitler Anıtı ve Seyir Terası'nın zamanla kentin sembol mekanlarından biri olacağına inandığını ifade eden Doğan, "Bu bölge, ilçemizin girişinde ve ilçe merkezine hakim bir tepe niteliğindedir. Bu sebeple buraya gelecek olan ziyaretçilerimiz, hem şehitlerimiz için dua etsinler, hem de biraz dinlenip, şehrimizi ve etrafını seyretsinler diye seyir terası olarak tasarladık. Yakın zamanda inşallah çevre düzenlemesi ile birlikte, sosyal tesis ve mescit inşaatlarını da tamamlayacağız. Bu niteliği ile de burası ilçemizin sembol mekanlarından birisi olacaktır." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Kuran-ı Kerim tilavetinin yapıldığı programda mehteran gösterisi düzenlendi, çeşitli ikramlar dağıtıldı.

        Törene, ​​​​​​​AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Mehmet Şahin, Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör siyasi parti temsilcileri ile şehit aileleri ve davetliler katıldı.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail yine mülteci kampını bombaladı
        İsrail yine mülteci kampını bombaladı
        Blinken'dan Batı Şeria'ya "sürpriz" ziyaret
        Blinken'dan Batı Şeria'ya "sürpriz" ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Kurultayı ile ilgili ilk yorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Kurultayı ile ilgili ilk yorum
        Aydın'da sel faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
        Aydın'da sel faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
        CHP'de genel başkan seçildi, sıra Parti Meclisi seçiminde
        CHP'de genel başkan seçildi, sıra Parti Meclisi seçiminde
        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        Netanyahu'nun evinin önünde protesto
        Netanyahu'nun evinin önünde protesto
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        "Mağlubiyet olur, 'Lider'siz olmaz"
        "Mağlubiyet olur, 'Lider'siz olmaz"
        "Derslik bir yenilgi"
        "Derslik bir yenilgi"
        İsrail kabinesinde kriz: O bakan uzaklaştırıldı
        İsrail kabinesinde kriz: O bakan uzaklaştırıldı
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak
        Unutulan kargo fişi yasak aşk vahşetini çözdü!
        Unutulan kargo fişi yasak aşk vahşetini çözdü!
        Fenerbahçe - Trabzonspor maçı beIN Trio yorumları
        Fenerbahçe - Trabzonspor maçı beIN Trio yorumları
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında

        Benzer Haberler

        Şehit Bektaş'ın cenazesi, Kahramanmaraş'ta toprağa verildi
        Şehit Bektaş'ın cenazesi, Kahramanmaraş'ta toprağa verildi
        Şehit Er Samet Bektaş, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit Er Samet Bektaş, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı
        6 bin depremzedenin yaşadığı bölgede asbest tespit edildi
        6 bin depremzedenin yaşadığı bölgede asbest tespit edildi
        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden İsrail'i destekleyen firmalara boyk...
        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden İsrail'i destekleyen firmalara boyk...
        Kahramanmaraş'ta "Aslan Hürkuş 3: Anka Adası" filminin galası yapıldı
        Kahramanmaraş'ta "Aslan Hürkuş 3: Anka Adası" filminin galası yapıldı
        Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü
        Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü