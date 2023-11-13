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        Andırın yaylalarında sonbahar renkleri hakim oldu

        Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki yaylalar, sonbaharın renklerini yansıtıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 16:02 Güncelleme: 13.11.2023 - 16:23
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        Andırın yaylalarında sonbahar renkleri hakim oldu
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        Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki yaylalar, sonbaharın renklerini yansıtıyor.

        Tarihi ve doğal güzellikleriyle adından söz ettiren ilçe, doğa ve tarihle iç içe vakit geçirmek isteyenlere her mevsim ayrı güzellik yaşatıyor.

        1800 rakımlı yayla, asırlık çınar ağaçları, köknar, kayın, sedir, çam, eğrelti ve meşe gibi birçok bitki türüyle doğal fotoğraf stüdyosunu andırıyor.

        Kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta yer alan ve bünyesinde onlarca medeniyete ait izler barındıran ilçenin kırsal Akifiye ve Rifatiye mahalleri sınırları içerisindeki Büveme ve Fındıklı dereleri havadan görüntülendi.

        "Hazan mevsimi" olarak da bilinen sonbahar, derelere dökülen yapraklar ve yeşeren çiçekler ile ayrı bir güzellik sunuyor.

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