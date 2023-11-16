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        Kahramanmaraş'ta otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 01:41 Güncelleme: 16.11.2023 - 01:58
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        Kahramanmaraş'ta otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı
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        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

        H.Ç. idaresindeki 06 BTR 308 plakalı otomobil, B.Y. yönetimindeki henüz plakası öğrenilemeyen motosikletle Göksun - Afşin kara yolunda çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü B.Y ile motosikletteki M.G. ağır yaralandı.

        Ambulansla Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, burada yapılan müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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