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        Kahramanmaraş'ta otomobilde 38 sikke ve 12 obje ele geçirildi

        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 38 sikke ve 12 tarihi obje ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 10:26 Güncelleme: 17.12.2023 - 11:37
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        Kahramanmaraş'ta otomobilde 38 sikke ve 12 obje ele geçirildi
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        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 38 sikke ve 12 tarihi obje ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ve Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli H.K'yi tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine takibe aldı.

        Ceceli Mahallesi'nde ekiplerce düzenlenen operasyonda, zanlının aracında ve üzerinde yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 38 sikke ve 12 obje ele geçirildi.

        Gözaltına alınan H.K. işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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