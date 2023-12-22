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        Kahramanmaraş'ta karda mahsur kalan öğretmenleri jandarma kurtardı

        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi kırsalında yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan üç öğretmen jandarma ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 14:02 Güncelleme: 22.12.2023 - 14:02
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        Kahramanmaraş'ta karda mahsur kalan öğretmenleri jandarma kurtardı
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        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi kırsalında yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan üç öğretmen jandarma ekiplerince kurtarıldı.

        Kırsal Yolderesi İlk ve Ortaokulu'nda görevli üç öğretmen otomobille Doluca Mahallesi Çataloluk mevkinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalmaları üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

        Jandarma ekiplerince kurtarılan öğretmenler, güvenli şekilde okullarına ulaştırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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