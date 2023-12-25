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        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta nehirde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu

        Kahramanmaraş'ta, oyun oynarken nehre düşerek kaybolan yabancı uyruklu 14 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 10:03 Güncelleme: 25.12.2023 - 10:03
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        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta nehirde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu
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        Kahramanmaraş'ta, oyun oynarken nehre düşerek kaybolan yabancı uyruklu 14 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

        Merkez Onikişubat ilçesi Kılavuzlu mesire alanı bölgesinde dün Ceyhan Nehri'ne düştüğü belirtilen Suriye uyruklu Muhtesem el-Casim'i arama kurtarma çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

        AFAD ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekiplerinin bölgede yaptığı aramalar sonucunda çocuğun cansız bedeni, kaybolduğu yerden yaklaşık 300 metre uzaklıkta bulundu.

        Merkez Onikişubat ilçesi Kılavuzlu mesire alanı bölgesindeki Galatasaray Konteyner Kentte yaşayan Suriye uyruklu 3 çocuk dün Ceyhan Nehri'ne düşmüş, bölgedeki vatandaşlar tarafından çocuklardan 2'si kurtarılırken 14 yaşlarındaki diğer çocuğun gözden kaybolduğu belirtilmişti.

        Bölgede AFAD ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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