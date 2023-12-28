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        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 12:27 Güncelleme: 28.12.2023 - 12:39
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        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor
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        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

        İlçe merkezinde, ağır hasar alan ve yıkım kararı verilen yapılar kontrollü şekilde yıkılıyor.

        Bu kapsamda, ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi aldığı Afşinbey Caddesi'nde bulunan 7 katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi.

        Yıkım sonrası kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşınıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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