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        Kahramanmaraş'ta jandarmanın bulduğu yaralı atmaca koruma altına alındı

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, jandarma tarafından yaralı bulunan atmaca koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 16:38 Güncelleme: 05.01.2024 - 17:00
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        Kahramanmaraş'ta jandarmanın bulduğu yaralı atmaca koruma altına alındı
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        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, jandarma tarafından yaralı bulunan atmaca koruma altına alındı.

        Çoğulhan Asayiş Jandarma Komando Birliği ekipleri, bahçede yaralı bir kuş olduğunu fark etti.

        Kanadının kırık olduğu belirlenen atmaca, tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Atmacanın tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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