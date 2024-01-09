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        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

        Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde saat 22.20'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 22:30 Güncelleme: 09.01.2024 - 22:30
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        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
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        Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde saat 22.20'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Nurhak olan 4,1 büyüklüğündeki sarsıntı 6,97 kilometre derinlikte gerçekleşti.

        Kahramanmaraş Valiliğinden depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Nurhak ilçemizde 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Nurhak Kaymakamı Oray Güven de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçede meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum olmadığını vurgulayarak, saha çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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