Kahramanmaraş'ta asayiş uygulaması yapıldı Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, jandarma tarafından yapılan asayiş uygulamasında 2 şüpheli göz altına alındı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, jandarma tarafından yapılan asayiş uygulamasında 2 şüpheli göz altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri durumlarından şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Ekiplerce yapılan aramada 1 kurusıkıdan bozma tabanca, 2 kurusıkı tabanca ile bunlara ait fişek ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheliler İ.D. ve F.Ş. göz altına alındı.