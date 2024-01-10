Kahramanmaraş'ta asayiş uygulaması yapıldı
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, jandarma tarafından yapılan asayiş uygulamasında 2 şüpheli göz altına alındı.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, jandarma tarafından yapılan asayiş uygulamasında 2 şüpheli göz altına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri durumlarından şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Ekiplerce yapılan aramada 1 kurusıkıdan bozma tabanca, 2 kurusıkı tabanca ile bunlara ait fişek ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak şüpheliler İ.D. ve F.Ş. göz altına alındı.
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