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        Kahramanmaraş'ta asayiş uygulaması yapıldı

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, jandarma tarafından yapılan asayiş uygulamasında 2 şüpheli göz altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 12:56 Güncelleme: 10.01.2024 - 12:56
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        Kahramanmaraş'ta asayiş uygulaması yapıldı
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        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, jandarma tarafından yapılan asayiş uygulamasında 2 şüpheli göz altına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ve Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri durumlarından şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

        Ekiplerce yapılan aramada 1 kurusıkıdan bozma tabanca, 2 kurusıkı tabanca ile bunlara ait fişek ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Olayla ilgili olarak şüpheliler İ.D. ve F.Ş. göz altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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