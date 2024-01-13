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        Şehit iki askerin Kahramanmaraş'taki ailelerine şehadet haberi verildi

        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir ve Emrullah Gülmez'in şehadet haberi Kahramanmaraş'taki ailelerine ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 02:35 Güncelleme: 13.01.2024 - 02:35
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        Şehit iki askerin Kahramanmaraş'taki ailelerine şehadet haberi verildi
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        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir ve Emrullah Gülmez'in şehadet haberi Kahramanmaraş'taki ailelerine ulaştırıldı.

        Şehit Özdemir'in şehadet haberini Dulkadiroğlu ilçesindeki ailesine Kaymakam Fatih Çelikkaya, Şehit Gülmez'in şehadet haberini de Göksun ilçesindeki ailesine Kaymakam Ömer Faruk Duman verdi.

        Acı haberi alan şehit yakınları büyük üzüntü yaşadı.

        Sağlık, polis ve jandarma ekipleri şehit ailelerini teselli etmeye çalıştı.

        Şehit ailelerinin yaşadıkları mahallelere Türk bayrakları asıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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