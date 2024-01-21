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        Elbistan ilçesine yeni ceza infaz kurumu yapılacak

        AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, Elbistan ilçesine yeni bir ceza infaz kurumu daha yapılacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 15:04 Güncelleme: 21.01.2024 - 16:43
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        Elbistan ilçesine yeni ceza infaz kurumu yapılacak
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        AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, Elbistan ilçesine yeni bir ceza infaz kurumu daha yapılacağını bildirdi.

        Kurt, gazetecilere, söz konusu yatırımın yaklaşık 2 milyar 270 milyon liraya mal olacağını belirtti.

        Projenin 88 bin 750 metrekarelik bir alanda inşa edileceğini ve 2024 yılı için 227 milyon 400 bin lira ödenek tahsis edildiğini aktaran Kurt, "Proje kapsamında inşa edilecek olan Elbistan Ceza İnfaz Kurumu, 1586 kişi kapasiteli 1 adet L tipi, 480 kişi kapasiteli bir adet açık cezaevi olmak üzere toplam 2 bin 66 kişi kapasiteli olacak." ifadelerini kullandı.

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