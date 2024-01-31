Kahramanmaraş'ta jandarma yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ekinözü ilçesi kırsalında kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarına yem bıraktı.

Zorlu kış şartlarında beslenme zorluğu çeken yaban keçileri ve diğer yabani hayvanların beslenmesi için Salavan Dağı'na çıkan ekipler, arazinin belirli noktalarına kuru ot, kırık buğday türü yem bıraktı.

Yaban hayvanlarının korunmasına yönelik çalışmaların devam edeceği bildirildi.