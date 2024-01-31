Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta jandarma yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

        Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ekinözü ilçesi kırsalında kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarına yem bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 11:19 Güncelleme: 31.01.2024 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta jandarma yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ekinözü ilçesi kırsalında kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarına yem bıraktı.

        Zorlu kış şartlarında beslenme zorluğu çeken yaban keçileri ve diğer yabani hayvanların beslenmesi için Salavan Dağı'na çıkan ekipler, arazinin belirli noktalarına kuru ot, kırık buğday türü yem bıraktı.

        Yaban hayvanlarının korunmasına yönelik çalışmaların devam edeceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da barajlardan bir güzel haber daha!
        İstanbul'da barajlardan bir güzel haber daha!
        İstanbul'a neden kar yağmıyor?
        İstanbul'a neden kar yağmıyor?
        TFF'den devrim gibi kararlar!
        TFF'den devrim gibi kararlar!
        56 milyar dolarlık 'maaşa' mahkeme engeli
        56 milyar dolarlık 'maaşa' mahkeme engeli
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Turizm gelirlerinde rekor
        Turizm gelirlerinde rekor
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        Kesik başın gizemi ortaya çıktı!
        Kesik başın gizemi ortaya çıktı!
        530 milyon liralık lüks araçta sahte fatura usulsüzlüğü
        530 milyon liralık lüks araçta sahte fatura usulsüzlüğü
        Ardahan'da dondurucu soğukta araçlar çalışmadı!
        Ardahan'da dondurucu soğukta araçlar çalışmadı!
        "Evlilik yok, oyunculuğa devam"
        "Evlilik yok, oyunculuğa devam"
        ABD'ye ait F-16 Güney Kore'de denize düştü
        ABD'ye ait F-16 Güney Kore'de denize düştü
        Ombudsman’dan askerlik borçlanması kararı
        Ombudsman’dan askerlik borçlanması kararı
        Tam kış! Kar, sağanak ve fırtına...
        Tam kış! Kar, sağanak ve fırtına...
        ABD-Meksika sınırındaki kriz sürüyor
        ABD-Meksika sınırındaki kriz sürüyor
        Sağlık sigortasında % 138'lik artış
        Sağlık sigortasında % 138'lik artış
        "Bebeğimizi buzdolabına koymaya çalıştı!"
        "Bebeğimizi buzdolabına koymaya çalıştı!"
        Senato'dan Fed'e faiz indirimi çağrısı
        Senato'dan Fed'e faiz indirimi çağrısı
        Enflasyonu nasıl yeneriz?
        Enflasyonu nasıl yeneriz?

        Benzer Haberler

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Ailesini kaybettiği Ebrar Sitesi enkaz...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Ailesini kaybettiği Ebrar Sitesi enkaz...
        Yedikuyular Kayak Merkezi sömestirde misafirlerini ağırlıyor
        Yedikuyular Kayak Merkezi sömestirde misafirlerini ağırlıyor
        Depremde 115 kişinin öldüğü Penta Park Sitesi 1 ve 3'üncü blokları iddianam...
        Depremde 115 kişinin öldüğü Penta Park Sitesi 1 ve 3'üncü blokları iddianam...
        Yedikuyular Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor
        Yedikuyular Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor
        115 kişinin öldüğü binalar için 3 kişiye 22,5'ar yıl hapis istemi
        115 kişinin öldüğü binalar için 3 kişiye 22,5'ar yıl hapis istemi
        Samsun Devlet Opera ve Balesi Kahramanmaraş'ta "Eni'nin Kalbi" çocuk operas...
        Samsun Devlet Opera ve Balesi Kahramanmaraş'ta "Eni'nin Kalbi" çocuk operas...